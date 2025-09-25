アンディ・ラウが主演を務めるアクション映画『フライト・フォース極限空域』（11月14日公開）より、本ポスタービジュアル、本予告、場面写真9点が解禁された。【動画】大迫力の飛行機シーンも『フライト・フォース極限空域』予告編本作は、高度5000メートルという逃げ場のない極限状況で、アンディ・ラウが史上最大の危機に挑むアクション超大作。中国では最高3位、香港では2位の大ヒットを記録した。要人警護のスペシ