【モデルプレス＝2025/09/25】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが24日、自身のInstagramを更新。活動休止発表後に行われたラストライブへの想いを明かした。【写真】あ〜ちゃん、活動休止前ラストライブのオフショット◆Perfumeあ〜ちゃん、活動休止前ラストライブに感謝Perfumeは9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と2025年12月31日をもって活動休止することを発表した。あ〜ち