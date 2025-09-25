C&Kの楽曲「相思相愛 with SOIL&”PIMP”SESSIONS」が、寺西拓人(timelesz)が主演を務める映画『天文館探偵物語』の主題歌に決定した。「相思相愛 with SOIL&”PIMP”SESSIONS」 は、昨年2024年10⽉26⽇(⼟)、27⽇(⽇)に、鹿児島市・南栄リース桜島広場&グラウンド(桜島多目的広場＆溶岩グラウンド)で、5年振りに開催された＜THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024＞にC&Kが出演