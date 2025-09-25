【モデルプレス＝2025/09/25】女優の多部未華子が25日、都内で行われたコーセー マルホ ファーマ『ヒフニック』『カルテHD』新CM発表会に出席。美肌の秘訣やリフレッシュ法を明かした。【写真】多部未華子、直筆美文字披露◆多部未華子、美肌の秘訣明かす同ブランドの新ミューズに就任し、9月25日より順次放映開始される新CM『カルテHD 25年冬 うるおい離さない保湿肌篇』と、9月26日より全国で放映開始される新CM『ヒフニック 25