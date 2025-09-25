「プリーズ・プリーズ・プリーズ」や「エスプレッソ」などのヒット曲を持つ米人気歌手のサブリナ・カーペンターが、男性に対する葛藤を語った。【写真】元恋人バリー・コーガンと共演した「Please Please Please」のMVJustJaredによると、この度サブリナがイタリア版VOGUE誌のインタビューを受け、男性について、「彼らは本当に観ていて楽しい生き物だと思います。良い意味でも悪い意味でもね」と率直にコメント。「心から大