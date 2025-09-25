杉咲花が主演する映画『ミーツ・ザ・ワールド』より、松居大悟監督のコメント付き特別映像が解禁された。主人公・由嘉里（杉咲）と奥山譲（令和ロマン・くるま）の焼き肉デートシーンを捉えている。【動画】監督からのラブコールを一身に受けるくるまが登場『ミーツ・ザ・ワールド』メイキング＆本編映像本作は、第35回柴田錬三郎賞を受賞した金原ひとみの同名小説を松居監督が映画化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼き肉漫画『ミ