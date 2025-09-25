高松美咲の人気漫画を原作としたミュージカル『スキップとローファー』が、東京・大阪にて2026年3月に上演されることが決定。清水美依紗と吉高志音がダブル主演を務める。【写真】ミュージカル『スキップとローファー』のダブル主演を務める清水美依紗＆吉高志音原作の『スキップとローファー』は、講談社「月刊アフタヌーン」で2018年10月号から連載されている、高松美咲の同名漫画。高校生の瑞々しい青春を題材にしながら、