ボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の会見が２５日、都内で開かれ、同級１位・那須川天心（２７＝帝拳）と同級２位・井上拓真（２９＝大橋）が対戦することが発表された。ファン待望の日本人対決が決まった。キックボクサー時代から無敗の那須川は、ボクシング８戦目で世界初挑戦。拓真は世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟で、元ＷＢＡ同級王者。２０２