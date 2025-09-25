メーガン妃が息子アーチー王子に関する発言で王室ファンを困惑させている。英紙エクスプレスが２４日、報じたメーガン妃とヘンリー王子は、２１日に放送されたＡＢＣニュースの新ドキュメンタリー番組「地球上で最も幸せな物語：ディズニーランド７０周年」に出演した。番組の中で夫妻はディズニーランドの思い出を語り、今年初めに６歳のアーチー王子と４歳のリリベット王女を連れて訪れた時の思い出も語っている。一家はリリ