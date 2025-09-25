神輿の下敷きになった鉄二のもとに駆けつけた伊東たち救急隊。混乱する患者や家族からけがや病気の状況を把握しようとするが、彼らの説明は要領を得ない。【つづきを読む】「許さない」子どもに逆恨みされた救急隊長12歳の少年が選んだ“オトナへの復讐”〈「許さない」子どもに逆恨みされた救急隊長12歳の少年が選んだ“オトナへの復讐”〉へ続く（ハトコ／文春コミック）