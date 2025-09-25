◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第１日（２５日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、ツアー１勝の小鯛竜也（フリー）が１０バーディー、１ボギーの６２をマークし、９アンダーで単独首位発進した。観衆は１６６０人。トップと１打差の８アンダー２位には片岡大育（Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ）と上井邦浩（三好ＣＣ）。同２打差の７アンダー４位に勝俣陵（ロピア）、ヤン・ジホ（韓