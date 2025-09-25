パルマ鈴木彩艶がコッパ・イタリアでPKストップ、ラウンド16進出へ導くセリエAパルマの日本代表GK鈴木彩艶がPKストップでチームを勝利に導いた。「彩艶が感情むき出しなの初めて見たかも」とそのパフォーマンスは反響を呼んでいる。パルマは現地時間9月24日にコッパ・イタリアのラウンド32でセリエBのスペツィアと対戦。2-2の同点で試合の決着はPK戦へともつれ込んだ。鈴木はスペツィアの1人目、FWエドアルド・ソレーリのキ