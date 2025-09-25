Ｊリーグは２５日、来年２〜６月まで開催する特別大会の名称が「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」に決定したことを発表した。また、明治安田生命保険相互会社とタイトルパートナー契約に基本合意したことも合わせて発表した。