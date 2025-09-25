CAFE OHZAN（カフェオウザン）は、ハロウィンパッケージの限定商品を2025年9月25日（木）より順次発売いたします。2025年のハロウィン限定商品は、“猫の雑貨屋”をテーマに、かぼちゃやおばけで可愛らしく賑やかなデザインのパッケージに仕上げられています。 CAFE OHZAN ハロウィン限定チョコレートラスク スティックラスク5本入 ソワール 価格：1,512円(税込)発売日：2025年9月25日(木)サクサクに焼き上げ