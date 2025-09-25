岡山南デリバリーステーション岡山・南区海岸通 インターネット通販大手「Amazon（アマゾン）」が岡山市に新たな配送拠点を開設しました。 アマゾンが岡山市南区海岸通に開設した「岡山南デリバリーステーション」は、全国の物流拠点から商品を集約し利用者に届ける配送拠点です。 施設の広さは約7000平方メートル。配送エリアは岡山市や倉敷市の一部など岡山県南地域が中