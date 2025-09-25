人気番組『プレバト!!』（TBS系）はこの夏、放送500回を超えた。芸能人が芸術的素養についてさまざまなジャンルで競い合う本番組で、特に人気なのが、俳人・夏井いつき氏が講師を務める俳句部門だ。夏井氏と総合演出の水野雅之氏が、山あり谷ありの十余年を振り返った。【画像】番組黎明期からを知る番組総合演出の水野雅之氏と夏井氏◆◆◆俳句は最後のカードだった水野夏井先生が初めて番組に出てくれたのが、2013年11月でし