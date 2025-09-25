電機メーカーの知見を生かした「漕がない自転車」が発表されました。【映像】漕がない自転車を試乗する様子パナソニックサイクルテックが発表した自転車はモーターで動きます。1回の充電の走行距離は約40kmです。電動アシスト自転車の開発ノウハウを生かし、座って運転できメンテナンスがしやすい自転車タイプにしました。電動キックボードのように免許は不要ですが、時速20km以下で走ることやナンバープレートを取得する