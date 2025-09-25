〈佐々木朗希が明かす、突如162kmに“球速アップ”した理由「自分の動画を見ていて“ひらめいた”」「美馬さんの引退がきっかけに」〉から続くドジャースの佐々木朗希が25日（現地時間24日）、メジャー公式戦初となるリリーフ登板を果たした。2点リードの7回からマウンドに上がり、1回2奪三振。最速160kmを超える速球で復活を印象付けた。5月に負傷者リスト（IL）入りした佐々木がメジャー復帰までに語っていたこととは――。復