9月27日から2日間高知県高知市の中心商店街などで開催される「高知大道芸フェス」を前に、出演者が高知市内の小学校でパフォーマンスを行いました。■オン 小技9月25日、高知市の昭和小学校を訪れたのは大道芸の世界大会で2度のグランプリに輝いたPerformerSYOさんです。この交流イベントは9月27日から高知市の中心商店街などで開催される大道芸フェスにあわせ、子どもたちに大道芸の楽しさを感じてもらおうと、 企画された