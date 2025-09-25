福岡・朝倉市における外国人を主な居住者とするマンション建設計画を巡り、県が開いた異例の記者会見。発端はSNSで拡散した「知事が（マンション）建設を許可した」という情報でした。マンションの建設予定現場に行ってみると、現在、工事が進んでいる様子はありませんでした。知事が建設を許可したといった書き込みは、いわゆるデマ情報だったのです。そこで、県は緊急会見を開き、拡散している情報の内容を否定したのです。福岡