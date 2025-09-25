麻薬取締法違反の罪で逮捕されていた清水尋也被告。9月24日には勾留されていた警視庁・東京湾岸署から保釈され、逮捕から3週間ぶりにその姿を現した。【写真】「脚ほっそ！」「脚、長っ！」保釈された清水被告の衝撃スタイル警察は3日午前4時すぎ、大麻を含む植物片を所持した疑いで清水被告の自宅を家宅捜査。自宅マンションからは乾燥大麻0.392グラムが発見され、そのまま清水被告は逮捕・起訴されていた。同居女性は不起訴