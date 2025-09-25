9月23日、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博がアメーバオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとその友人を連れて東京ディズニーランドを訪れたことを報告し、楽しそうな思い出ショットや子供の成長を感じた出来事を明かした。【写真】10歳長女と友人の仲良し2SHOTなども公開この日、東は「ディズニーランドっ!」と題してブログを更新すると、「うた様とご友人を 連れ立って 東京ディズニーランドへ」と報告。続