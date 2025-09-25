仕事で知り合った金沢市内の女性を誹謗中傷する内容をインターネットの掲示板に投稿したとして、警察は、富山県高岡市の市職員の36歳の男を名誉毀損の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、富山県高岡市の市職員の男（36）です。警察の調べによりますと、男は3月29日の午後11時ごろ、過去に仕事で知り合った金沢市内に住む30代の女性を誹謗中傷する内容をインターネットの掲示板に掲載した疑いが持たれています。2024年11月、女性