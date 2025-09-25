中部国際空港は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。「空の旅」をテーマに、青空空間で旅の疑似体験を提供する。発酵食品やテーマにした展示や航空会社とのコラボレーションイベントを展開する。ビネガードリンクの試飲も行う。ブースはホールD、D-001。「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28日まで開催中。一般