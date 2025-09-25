日本の入試は学力重視から経験重視へ変わりつつある。京都精華大学准教授の白井聡さんは「その結果、学生の知識量が低下している。これは少子化に加えて、日教組がもたらした入試制度改革が影響している」という。ノンフィクション作家の保阪正康さんとの対談を、共著『「戦後」の終焉 80年目の国家論』（朝日新書）より紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／andresr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／andresr■戦前