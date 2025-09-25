「チョコレート効果カカオ72％袋」明治は、高カカオチョコレート市場売上No.1（インテージSRI＋ 高カカオチョコレート市場 2023年12月〜2024年11月累計ブランド別販売金額）の「チョコレート効果」から、「チョコレート効果カカオ72％袋」を9月30日に発売する。「チョコレート効果」は、高カカオポリフェノールが特長のチョコレート。同社は、チョコレートの主原料であるカカオに豊富に含まれる「カカオポリフェノール」に着目し、