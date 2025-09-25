暑さが落ち着いてきた頃に、体が重く感じたり、集中力が続かなくなったりする人がいる。産業医の池井佑丞さんは「9月バテや秋バテと呼ばれる現象で、季節の変わり目による環境変化や生活習慣の影響が背景にある可能性が指摘されている」という――。■放置すると慢性的な疲労やメンタル不調につながるようやく暑さが落ち着いてきたはずなのに、体が重く感じたり、集中力が続かないと悩む人は少なくありません。「夏は何とか乗り切