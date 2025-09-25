王子ネピアは、昨年に誕生20周年を迎えた保湿ティシュ「ネピア 鼻セレブティシュ」ブランドから、「ネピア 鼻セレブポケットティシュ 8コパック」をラインアップに追加し、10月1日から順次発売する。「ネピア 鼻セレブティシュ」は、2004年の発売以来、「鼻に使う、高級なティシュ」というコンセプトのもと、独自のトリプル保湿成分と植物由来スクワラン配合によるしっとりやわらかな肌触りで、多くの人に愛用されている。昨年には