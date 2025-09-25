ユニクロがパートナーシップを結ぶスウェーデンのトップアスリート「ユニクロチームスウェーデン」と共同開発した、今年秋冬の特別コレクションが登場する。PUFFTECH（パフテック）とストレッチフリースのコンビネーションジャケットや、今シーズンのユニクロアウターで最も透湿性、耐水圧に優れた高機能素材を用いたパーカなど、卓越した機能性と洗練されたスタイルを融合し、肌寒い季節も快適に過ごせるアイテムが揃う。2025年秋