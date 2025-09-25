瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で雲が広がっていて局地的に雨が降っています。夜も曇りの天気で、雨の降るところがあるでしょう。 26日も昼前にかけて曇りで、局地的に雨雲がかかる見込みです。昼過ぎ以降は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で24度、津山で23度の予想です。日中の最高気温は岡山と津山で31度、高松で32度でしょう。25日よりも気温が大幅に高くなる見通しです。日ごとの気温