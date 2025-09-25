日本のスーパーで業界再編が進んでいる。流通アナリストの中井彰人さんは「埼玉県郊外を地盤とするヤオコーは、この5年ほどの間に首都圏で最も成長したスーパーと言っていい。10月にはホールディングス体制への移行を予定しており、業界覇権を競うための同盟者を求めているのだろう」という――。写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズヤオコーのロゴ、看板、外観。＝2023（令和5）年2月2日、埼玉県 - 写真提供＝日刊工業新