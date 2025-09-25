JKA¤Ï25Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡Ê11·î19¡Á24Æü¡Ë¤Î½Ð¾ìÍ½Äê108Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áª¹Í½ç°Ì1°Ì¤Î¸ÅÀ­Í¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡¦100´ü¡Ë¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥Þ¡¼¤ÎÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤éSSÈÉ9Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£°Ê²¼¤ÏÁª¹Í½ç°Ì¥È¥Ã¥×10¡£¡Ê1¡Ë¸ÅÀ­Í¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡Ë¡Ê2¡Ë·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¡Ê3¡ËÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡Ë¡Ê4¡Ë¿¿¿ù¾¢¡Ê26¡áÆÊÌÚ¡Ë¡Ê5¡Ë´äËÜ½Ó²ð¡Ê41¡áÀéÍÕ¡Ë¡Ê6¡Ë¿·»³¶ÁÊ¿¡Ê32¡áÀÄ