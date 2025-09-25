アメリカ・ニューヨークで行われている国連総会で演説するため、北朝鮮の高官が、経由地の北京を訪れました。北朝鮮で国際機構を担当する金先敬外務次官は25日、アメリカ・ニューヨークで行われている国連総会に出席するため、経由地の北京の空港に到着しました。金外務次官は最終日の29日に国連で演説する予定です。国連大使以外の北朝鮮の高官が国連に出席するのは2018年に当時の外相が出席して以来7年ぶりです。北朝鮮の金正恩