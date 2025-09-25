自民党の麻生太郎最高顧問は25日、来日した台湾の韓国瑜立法院長（国会議長）と党本部で会談し「台湾は日本にとって基本的価値観を共有している国だ」と述べた。中国は台湾を自国の領土と見なしており、反発する可能性がある。