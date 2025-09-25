日本財団「職親プロジェクト」の東京支部発足式＝25日午後、東京都内日本財団は25日、刑務所出所者らの就労など社会復帰を官民で後押しする「職親プロジェクト」の東京支部発足式を都内で開催した。都道府県単位の支部設立は16番目。都心での就労希望者は多く、支部を介することで迅速なマッチングが可能になるなど、支援の充実が期待される。財団によると、プロジェクトは2013年2月に始まった。受刑中に企業との面談機会を設