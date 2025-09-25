マツダは２５日、「ロードスター」計１万８４９１台（２０１５年３月〜１８年６月製造）のリコールを国土交通省に届け出た。国交省によると、燃料パイプの部品に不具合があり、サーキットなどでエンジンの高回転を繰り返すと、パイプに亀裂が生じ、燃料が漏れて出火する恐れがある。問い合わせは、同社コールセンター（０１２０・３８６・９１９）。