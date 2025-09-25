26日（金）は高気圧に覆われて、西日本から東北にかけて晴れる所が多いでしょう。山陰から北陸、東北南部では朝を中心に雨が降りやすいですが、日中は天気が回復に向かう見込みです。北海道は上空に寒気が入り、雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となるでしょう。南西諸島は晴れますが、にわか雨や雷雨の所がありそうです。少しずつ秋を感じられるようになってきましたが、日中の気温は全国的にこの時季としては高くなり、九州から