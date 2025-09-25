プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（53）が、2025年9月24日にユーチューブを更新し、リーグ3位の巨人がリーグ2位を確保するのは「90％厳しい」との見解を示した。「厳しいよね」「1敗もできないんじゃないの？」 巨人は、クライマックスシリーズ（CS）本拠地開催をかけ、DeNAと2位争いを演じている。DeNAとは2.5ゲーム差で、残り試合は巨人、DeNAともに5試合。26日と27日に敵地・横浜スタジアムでDeNAと直接対