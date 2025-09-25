Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ木戸柊摩（２２）が、定位置奪取へ、２戦連続の活躍を目指す。札幌は２５日、ホーム・仙台戦（２７日）に向けて、大和ハウスプレミストドームのサブグラウンドで練習した。前節２０日のアウェー・徳島戦で８試合ぶりに先発した木戸は、ボランチで攻守にわたって積極的な動きを見せた。「久々にチャンスが回ってきたので。セカンドボールの回収だったり攻守の切り替えはやらなきゃいけないと思っ