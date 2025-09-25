◆パ・リーグ西武―日本ハム（２５日・ベルーナドーム）【日本ハム】１（左）水谷、２（捕）田宮、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（一）清宮幸、６（右）浅間、７（二）石井、８（中）五十幡、９（遊）水野、▽投＝北山【西武】１（中）西川、２（遊）滝沢、３（左）渡部聖、４（一）ネビン、５（三）山村、６（右）平沼、７（指）セデーニョ、８（二）元山、９（捕）古賀悠、▽投＝今井