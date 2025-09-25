この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。 小学生の「お母さん！」呼び間違えに、先生がまさかの名言11万いいね！ イナダシュンスケ(@inadashunsuke)さんの投稿です。学生時代の思い出の中には、後々まで忘れられないハプニングを経験し