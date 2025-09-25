中国が独自開発した第３世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」。（合肥＝新華社配信）【新華社合肥9月25日】中国安徽省合肥市で23日まで4日間、「2025世界製造業大会」が開催され、第4世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」が来場者の注目を集めた。この量子コンピューターは、将来的に1000量子ビット級まで拡張可能であり、加えて国産化率も8割を超えている。その「心臓部」である量子チップは、合肥市の北西端に位置す