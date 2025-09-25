自民党・公明党・立憲民主党の幹事長らが会談し、所得税の減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」について、来週から制度設計の協議を始めることで合意しました。会談では、中長期的な物価高対策として、所得税の減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の制度設計について、議論を始めることで合意しました。来週30日に3党の政調会長が初回の議論を行います。自民党は総裁選挙の最中ですが、会談で森山幹事