大阪を訪問中の秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは、大阪・関西万博の会場で「大屋根リング」を視察されました。悠仁さまは25日朝、世界最大の木造建築物としてギネス世界記録に認定された万博会場のシンボル「大屋根リング」を見学し、ウッドデッキから会場全体を見渡し、「皇居より広いですね」と述べられました。午後には、万博の名誉総裁を務める父の秋篠宮さまとともに、6年前に家族で旅行したブータン王国の展示にも足を運び、