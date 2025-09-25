北朝鮮の金先敬外務次官が25日、中国・北京の空港に到着しました。この後、国連総会に出席するため、アメリカ・ニューヨークに向かうとみられています。記者「キム次官とみられる人物が北京の空港に到着しました」北朝鮮の金先敬外務次官は、日本時間25日午後1時ごろ北京首都空港に到着し、北朝鮮大使館の車に乗って空港を出発するのが確認されました。北朝鮮で国際機構を担当している金外務次官は来週、国連総会の一般討論演説に