子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。頭皮にできた帯状疱疹の影響で、抗がん剤治療が延期となったことを報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん抗がん剤治療の延期を報告「頭皮の帯状疱疹がまだ治っていない為」「このまま投与すると再び免疫が落ちて体調が悪くなる可能性が大きい」病院で検査を受けた古村さんは、「今日の採血検査の結果は問題なしのOK！