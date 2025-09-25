新潟県では２５日夜のはじめ頃から２６日朝にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台が２５日午後４時３０分発表の大雨に関する新潟県気象情報によりますと、低気圧からのびる寒冷前線が日本海を南下し、北陸地方に接近する見込みです。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の不安定な状態が続くため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。