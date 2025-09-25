コンサートを通じて若者に献血に興味を持ってもらおうというイベントが岡山市北区の岡山商科大学で開かれました。 【写真を見る】コンサートが行われている大学のホールのそばで献血を岡山商科大学ローターアクトクラブが企画特にAB型の血液が不足 昼休みのキャンパスに軽快な音楽が響きます。演奏が行われているホールのそばには献血ブース。若者の献血離れが進む中、興味を持つ