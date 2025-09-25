秋の全国交通安全運動に合わせて子どもたちの事故を防ごうと、交通安全教室が岡山市南区の小学校で開かれました。 【写真を見る】歩行中の事故が最も多い「魔の7歳」に交通ルールを岡山県警と岡山トヨペットが小学校で啓発活動 「横断歩道を渡るときにしないといけないことは？」「右左を見る」教室は岡山トヨペットと岡山県警が合同で開いたものです。参加した1年生は横断歩道を渡る練習をしたあと、7歳は歩行中の事故