◆西武ー日本ハム（25日、ベルーナドーム）西武の菅井信也投手（22）が25日、出場選手登録を抹消された。菅井は前日24日の千葉ロッテ戦に先発し5回⅓、12安打5失点で黒星を喫した。支配下登録選手となって2年目の今季は、ここまで11試合に登板し5勝3敗、防御率3・58。再登録は10月5日以後となる。